Неделчо Георгиев Киров е един от участниците в "Ергенът: Любов в рая". Той е диджей, но обича и автомобилите. Не разбира от футбол, но затова пък музиката му е в кръвта.
За да го опознаем още повече, му зададохме въпроси в нашия Лексикон. Ето кой е любимият му цвят и какво би казал на своето 18-годишно Аз!
- Ако можеше да изживееш един ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?
Брад Пит
- На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
На честност и доброта!
- Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?
Да бъде по-уверен в себе си и не се притеснява толкова.
- Какво е любовта за теб сега?
Ценност
- Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Ще го запазя за себе си!
- Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Не се сещам в момента.
- Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Целувка, червено сърце и човече с очи като сърца.
- Любим плод
Диня
- Любима песен
Денис Теофиков & Емилия – „Пак ще се броиш“
- Любим цвят
Син
- Любим футболен отбор
Не разбирам от футбол
Кой е Неделчо?
Неделчо е поп-фолк диджей. В родния си град е познат с псевдонима DJ Неди. Музиката не е единствената му страст. Продава автомобили и гради своя автокъща. Забавен и неподправен, лесно се адаптира и печели симпатии. Неделчо се води повече от емоциите си, отколкото от интелектуални стремежи. В любовта все още не е натрупал богат опит. Сега обаче е решен да се впусне в приключение.
ПЪРВА ЦЕЛУВКА
Благодарение на Неделчно зрителите на "Ергенът: Любов в рая" станаха свидетели на първата целувка в романтичното риалити.
Емили покани диджея Неделчо на среща, подтикнати от Габи. Емили сподели, че го намира за много интересен, млад и креативен човек. "Неделчо е сладур, допада ми", категорична е студентката по право.
Неделчо попита Емили как би реагирала, ако я целуне, а тя му отговори, че няма да избяга. Така във втори епизод на „Ергенът: Любов в рая“ видяхме и първата целувка между двамата.
Неделчо бързо стана обект на шеги от останалите заради близостта си с Емили - другите участници не пропуснаха да се пошегуват с него, че е травестит.
