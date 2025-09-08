Валентин е един от участниците в "Ергенът: Любов в рая", който се откроява със своята искреност и чар. И една откровена "по детски" наивност.

Описва се като изключително директен и напорист. Неслучайно казва, че "гледа да се навира навсякъде". И дори бургаският му диалект не го спира, напротив, смята, че е част от чара му. Категоричен е и, че в спор никога не пада по гръб и има мнение по всеки въпрос.

Откъде е Валентин

Родом е от град Бургас.

С какво се занимава

Той е модел и носител е на титлата Мистър Варна. Успоредно с това работи като барман и наргелист.

Житейкса философия

"В тоя живот трябва да си нахален, за да преуспееш", убеден е Валентин. И смята още и, че никога не трябва да се отказваш, напротив, трябва да следваш мечтите си. И да награждаш - и дори да ти затворят вратата, да влезеш през прозореца.

Предизвикателството на Валентин

"Мацки, внимавайте! Вальо е тук. Бог пред мен, аз след него." Това е заявката, с която участникът влиза в романтичното риалити шоу.

Всичко най-любопитно следете в рубриката "Ергенът: Любов в рая".

