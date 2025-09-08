"Ергенът: Любов в рая" все повече разпалва страстите на участниците. Те стават по-близки и смело заявяват интереса си един към друг – и флиртуват открито, без притеснения и задръжки.

Една от двойките, която се заформя и предизвиква все по-голям интерес, е Ана-Шермин и Красимир. Двамата прекарват все повече време заедно – моделът дори смело седи в скута на бизнесмена, на фона на красивата лятна вечер и в компанията на останалите участници.

Все пак, двамата предпочитат да си говорят „на ушенце“, тихо и интимно, изолирани от другите. И се умиляват дори от дребните неща, които се случват около тях. Като например присъствието на едно малко бяло коте, което обикаля наоколо. „Ти много харесваш котенца, затова ме избра“, констатира закачливо Шермин. А Краси с готовност потвърждава, че това наистина е така.

Двамата започват да си споделят лични неща – за хобита, любими занимания и дестинации.

Снимка: bTV Comedy

Но въпреки привидния интерес и безкрайните въпроси, Шермин, в крайна сметка, отсича: „Той е пример за това да имаш бицепси, но не и обща култура.“

Все пак, тя не се отказва. И стига по-далеч, сякаш иска да промени всичко в Краси. Дори „балканското“ му облекло - към визия тип „наследствено богат“. След това се опитва да събуди интереса му към книгите и към идеята да живее извън България.

Но дали опитите на Шермин се оказват успешни – гледайте във видеото:

