След появата на близнаците в луксозната вила на Ергенът: Любов в рая нищо не е същото! Габриела и Микеле обаче сякаш са в друго измерение – напълно отдадени един на друг и незабелязващи никой друг наоколо, те все повече задълбочават отношенията си. Но какво следва?

Микеле не се отделя от избранницата си, следи всяка нейна стъпка и винаги бърза да я обсипе с нежни целувки и прегръдки. Тя от своя страна също не остава безразлична и показва привързаността си с мили жестове.

„Казал съм на Габриела, че искам да е само моя и няма да я пусна“, категоричен е Джани.

По-късно в кухнята зрителите стават свидетели на интересен разговор между Шермин и Габи, които разпалено обсъждат отличната визия на новодошлите близнаци. А Габи споделя, че ги познава, защото са от един град и също им симпатизира. Дали това ще повлияе на сегашния ѝ избор – Калоян, предстои да разберем.

