В епизод 16 на предаването "Ергенът: Любов в рая" властта отново е в ръцете на дамите. Те държат розите и решават с кои от ергените ще продължат напред и кои ще напуснат вилата на любовта.

Нови регламенти

Епизодът разкри извънредни правила за провеждането на Церемонията на розата. Дамите са 11, а кавалерите - 12. Те обаче ще могат да поднесат ботуниери само на 8 мъже. Останалите четирима участници ще трябва да се приберат наобратно.

Момичетата имаха възможността да вземат колективно решение кои от тях ще дават рози.

Първа целувка

Зрителите станаха свидетели на още една целувка - тази между Кристина и Петър. По време на церемонията, Кристина заяви пред всички интереса си към актьора и премина към следващата стъпка от връзката им.

Кои са двойките до момента?

Киара и Краси

Габриела и Джан Микеле

Натали и Орлин

Филипа и Йовица

Габи и Калоян

Дениз и Виктор

Кристина и Петър

Кои участници отпадат?

Емили, Хени и Лили Естер загубиха възможността да дадат рози тази вечер.

След решението на Шермин да не даде роза на никого от участниците, бутониера се падна на Лили Естер. Нейният избор изненада всички - тя реши да я подари на своята близка приятелка Хени, като така ѝ осигури още време във вилата в рая.

Времето в рая приключи за Емили, Валентин, Пенко, Атанас, Стефан и Стоян.

Повече, вижте в следващото видео.

