Взаимоотношенията на Джани и Габриела привличат сериозно внимание от останалите участници. Още когато той призна чувствата си към нея пред всички, те искрено се зарадваха. Сега обаче някои имат сериозни съмнения за искреността му към Габриела и по-точно виждат неща в отношението му, които не им харесват.

„На Джани поведението не ми харесва, тъй като аз, лично, ако бях на нейно място, щях да се чувствам задушена“, сподели Дениз пред всички.

„Според мен той я командва и не само според мен, аз го виждам, той ѝ шушне в ухото, че няма смисъл да обяснява, няма смисъл да се изказва или да казва каквото и да било и тя се съгласява с това“, продължи тя на синхроните.

Джан Микеле дори не се опита да се защити, като отказа коментар пред останалите участници.

„Фалшива усмивка, фалшиви коментари, въобще поведението е фалшиво – фалшив човек, то си личи от далеч“, заяви той пред редакторите.

Той продължи да се аргументира за мнението си към Дениз, като според него тя има интерес към материалните облаги на мъжа до нея.

„Джани според мен отива от една крайност в другата, което според мен в бъдеще може да бъде токсично в една връзка“, сподели и Орлин.

„Виждам начален стадий на нарцистическо разстройство. Той има поведението на типичен нарцисист“, изрази мнение Шермин.

Тя сподели и личен пример от предишните си връзки, като оприличи отношенията на Джани и Габриела с тях. Тя даде пример за натиска, който той наложи на Габриела при игрите в епизод 13.

