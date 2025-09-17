Дискусиите и откровенията в „Ергенът: любов в рая“ продължават. Епизод девет се откроява до момента като най-емоционален и искрен. Участниците си задават смели въпроси – а резултатът е още по-смели и дори неочаквани отговори.

Така неизменно се задава и най-съкровения въпрос – дали има истински чувства сред участниците в предаването. До него се стига, след като всеки участник трябва да посочи трите най-красиви жени в предаването. Без да се замисли Джан Микеле заявява: „Най-красивото момиче е Габриела, после е Покахонтас и после е момичето отляво на моята страна. И като вътрешна красота, отново избирам Габриела."

След което Джан Микеле става от стола си, за да заяви любовта си. „Никакъв страх. Просто ставаш, заявяваш, показваш, демонстрираш. И си мъж на място“, категоричен е той. И допълва: „Няма нищо по-красиво нещо от това да покажеш чувства си. При това към такова красиво момиче като Габриела.“

А малко след него, примерът му последва самата Габриела.

Снимка: bTV

Тя също се изправя, за да застане редом до избраника на сърцето си. Нещо, което е посрещнато с аплодисменти от останалите.

„Аз съм влюбен. В теб, Габриела“, не спира Джан. „Е, след като станах, и аз съм малко“, казва на свой ред младата жена, допълвайки и, че доста се притеснява.

„Чувствам се страхотно“, споделя още Габриела.

Какво още споделят Джан и Габриела и какви са емоциите сред останалите участници – гледайте видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK