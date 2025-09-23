С кого си подхожда повече Кристина?

Появата на Атанас Куманов, един от новите ергени, предизвика истински раздор във вилата на "Ергенът: Любов в рая". И двамата от близнаците получиха възможността да излязат на срещи с две избрани от тях участнички, като Атанас избра Кристина. Ето как протече срещата им.
Той постъпи впечатляващо, като първо попита нейната половинка - актьорът Петър, за позволение да я изведе на среща. Двамата бързо и безпроблемно се разбраха и Атанас и неговата избраница се отправиха към плажа.
В началото те се отдадоха на забавление „по детски“ и пуснаха хвърчило. След това, Атанас и Криси продължиха срещата си с пикник на пясъка. Те обсъдиха различни теми от живота, споделиха преживявания и се опознаваха в непринудена атмосфера.
Криси сподели за своите мечти за близкото бъдеще – да създаде семейство и да има деца.
„Смисълът на живота за мен е да работя упорито, да вечерям с добри хора и да обичам една и съща жена отново и отново“, каза Куманов.
„Много силно впечатление в разговора ми направи това, че ние имаме доста допирни точки, по много въпроси мислим еднакво“, сподели пред камерите Кристина.
Тя му разказа и за впечатленията си от отношенията ѝ с Петър.
„Установих, че когато говоря за Петър аз се усмихвам, кара ме да се смея постоянно“, продължи тя.
Въпреки красивите емоции от преживяната среща с Атанас обаче, тя е категорична.
Кого предпочита тя – вижте в следващото видео.
