Зендая е истински хамелеон, когато стане въпрос за модните ѝ избори. Наред със звездните си актьорски умения, тя преминава грациозно от една визия към друга - от класически шик до дръзки артистични комбинации. Тази Коледа, след новината за годежа ѝ с британския актьор и нейн колега Том Холанд, тя реши да заложи на една от най-тенденциозните подстрижки и да направи пълна промяна във външния си вид.

Въпреки че тя не е демонстрирала драматичната трансформация на косата си със специална публикация в Instagram или фотосесия, въпросната прическа е представена на аудиторията ѝ постепенно. Новата ѝ прическа се появи в социалните мрежи в Instagram Stories на един от братята на Холанд по време на семейно събиране за "The Traitors: Live Experience".

В случай, че сте пропуснали последните новини за тенденциите в прическите: бобът се завърна.

Прическата тип пикси доминираше в началото на 2025 г., но следващата година е изцяло посветена на боба. От парижкия боб до т.нар „лоб“ - независимо от стила - той остава подходящ за всеки сезон.

Що се отнася до актрисата от „Дюн“, новата ѝ прическа стига до долната част на ушите. Тя също така е пуснала естествените си къдрици, като ги е запазила еластични и обемни. Късата прическа на Зендая е на пластове, което доказва, че хората с по-гъста коса също могат да се насладят на боб.

Визията на Зендая е като кръстоска между това, което експертите наричат ​​„боб“ и „мека къса прическа“. Тя има обема на боб, но дължината на късата мека къса прическа.

Бобът е изключително предпочитана прическа в момента. Тя е изчистена, силна и стои около линията на челюстта с прецизен контур, който моментално изостря чертите. Не е толкова вълнуващият френски боб, който виждаме, колкото изваяните черти. Хората с къдрици често се притесняват от боб, но ключът е да се запази тази структура, без да се губи движение.

А сватбата?

Двойката, която се запозна на снимачната площадка на „Спайдърмен: Завръщане у дома“ преди почти десетилетие, хладнокръвно игнорира спекулациите, че са се разделили.

Объркването възникна, когато интернет детективи откриха, че 29-годишната Зендая е премахнала Том от социалните си мрежи, по-конкретно в Instagram, след промоцията на новия си филм „Драмата“.

Докато интернет се разпадаше в опит да разбере какво се е случило, сгодената двойка продължи да мълчи. Въпреки това, те увериха феновете си, че всичко е наред и изглежда ще прекарат празничния сезон със семейството на звездата във Великобритания.

Повече за годежа и годежния пръстен на звездата - четете тук:

