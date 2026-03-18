Историята на жена от Бъртън Джойс в Нотингамшир, получила отказ за стажантска позиция в агенция за недвижими имоти заради това, че автомобилът ѝ е произведен през 2014 г., предизвика вълна от реакции. Случаят, разказан от bTV Новините, поставя важен въпрос: къде свършват изискванията на работодателя и къде започва дискриминацията?

Алана Томпсън Френч каза, че е кандидатствала за работа като стажант-преговарящ по отдаване под наем в Нотингам през декември 2025 г.

Тя каза, че ѝ е било обяснено, че кандидатурата ѝ не може да бъде разгледана, тъй като автомобилът ѝ от 2014 г. не е на по-малко от 10 години, пише BBC. В изявление от компанията обясняват: „Изключително важно е хората, които работят за нас, да използват надеждни превозни средства за лична безопасност, особено когато пътуват много километри всеки ден и често работят сами.“

Ето още няколко истински истории от света, които напомнят, че понякога външния вид е по-важен, отколкото предполагаме.

Когато визията е по-важна от уменията

В различни точки на света подобни случаи често стигат до съд. Един от най-обсъжданите примери е този на Никола Торп във Великобритания. Тя е изпратена у дома без заплащане, защото отказва да носи обувки на висок ток на работа. Случаят предизвиква обществен дебат и дори парламентарна намеса.

В САЩ пък служителка на казино завежда дело срещу работодателя си, защото е задължена да носи грим като част от служебния дрескод. Делото Джеспърсен срещу Harrah's Operating Co. се превръща в емблематичен пример за това докъде могат да стигнат изискванията за външен вид.

Не само външният вид, но и личната идентичност може да се окаже причина за отказ.

В САЩ кандидатка губи възможност за работа, след като работодателят разбира, че носи хиджаб – казус, който стига до Върховния съд. Подобно дело е EEOC срещу Abercrombie & Fitch Stores, което завършва с решение в полза на кандидатката.

В други случаи хора са отхвърляни, защото отказват да променят външния си вид по религиозни причини – например да обръснат брадата си. И дори прически като плитки или афро стил са ставали повод за критики или отказ за работа – особено в среди, където се търси „определен корпоративен образ“.

Някои от най-известните случаи показват колко далеч може да стигне това мислене.

Американската авиокомпания Southwest Airlines години наред защитава политика да наема само жени за определени позиции, за да поддържа „атрактивен имидж“. Делото Уилсън срещу Southwest Airlines Co. обаче доказва, че подобна практика е дискриминационна.

Модният гигант Abercrombie & Fitch също е обвиняван, че предпочита служители, които отговарят на конкретен външен стандарт, а останалите – просто не допуска.

Колко разпространен е проблемът?

Проучвания в Европа и САЩ показват, че значителна част от хората са се сблъсквали с някаква форма на дискриминация при кандидатстване за работа – било то заради външен вид, възраст, пол или социален статус.

Случаят от Бъртън Джойс не е изключение, а част от тази тенденция.

Понякога един външен фактор, като автомобил, може да бъде решаващ. Но ако днес става дума за кола, утре може да е дреха, прическа или личен избор.

Имиджът ли е по-важен от професионалните качества?



