След един изключително наситен с емоции ден, настъпва момент на затишие в имението на „Ергенът: Любов в рая.“ Участниците са се настанили в стаите си, отдали се на вечерната си рутина и подготовка за сън.

Но както изглежда повечето са твърде развълнувани от всичко случило се през деня и предпочитат да обсъдят наблюденията и преживяванията си, отколкото да почиват. Или пък да споделят неща от личния си живот.

Любопитно е признанието, което прави Филипа-Пламена Димитрова пред своите съквартирантки – Емили Шишкова и Габриела Михайлова. Трите момичета са се настанили удобно по леглата си и внимателно се изслушват една друга.

Филипа е открита и сладкодумна и затова не е чудно, че разказва без притеснения за нещата от личния си живот. „Имам самочувствие, защото съм постигнала всичко с тези две ръце. Буквално“, казва тя. „Нямам нито богати родители, нито партньори, които да са ми помагали да постигна най-основните неща в живота.“

Подобно изказване, всъщност, не е никак странно, предвид визитката с която Филипа се представи, влизайки в шоуто. Тя заявява, че е осъзната и здраво стъпила на краката си. Цени хората около себе си и се определя като семеен тип момиче, което никога не е имало връзка за една нощ.

Филипа има и сериозна професия - биолог е по образование, въпреки че в момента работи като козметолог. И подчертава, че финансово се е осигурява сама.

Така, на този етап, Филипа значително се разграничава от повечето участнички в риалити предаването, които вече побързаха да обсъдят финансовото състояние на мъжете в къщата.

Какво още споделиха участниците помежду си - вижте във видеото:



