В „Ергенът: Любов в рая“ всяка дама е красива по свой, неповторим начин. Както характерите им са коренно различни, така и визиите им носят собствено послание – от романтична нежност до дръзка провокация. Роклите им не са само тоалети, с които дамите са избрали да се представят в риалити формата, а огледало на онова, което носят отвътре.

А вие коя от роклите на момичетата харесахте най-много? Можете да гласувате в нашата анкета по-долу. Нека припомним как бяха облечени момичетата в „Ергенът: Любов в рая“.

Роклята на Филипа

Филипа – Пламена Димитрова е усмихната, чаровна и интелигентна дама от София. По образование е биолог и работи като козметолог и се гордее, че е постигнала всичко сама. Тя е бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева, тя е човек на приключенията и силните усещания, но същевременно е семеен тип, който цени искрените връзки.

Филипа залага на бледорозова рокля, която подчертава нежността й. Горната част е с тънки презрамки, а надолу платът се разкроява ефирно и придава лекота на визията. Елегантната цепка от лявата страна разкрива красиво краката й, а деколтето допълва изтънчения силует на дамата.

Роклята на Дениз Хайрула

Дениз много хора познават от първи сезон на „Ергенът“, а сега отново завладява вниманието в „Ергенът: Любов в рая“, тъй като вече беше поканена на първа среща от ергенът Виктор.

Роклята на Дениз е плажна и в бежовотелесен оттенък, който деликатно загатва банския ѝ. С ефектен гол гръб и висока цепка встрани, тя вече успя да направи впечатление на противоположния пол. Материята на роклята е по-плътна, представлява тънка плетка и дълъг ръкав, което добавя уютно-елегантен контраст към иначе перфектния силует на модела Дениз.

Роклята на Натали Стойчева

Натали е една от най-младите участнички в „Ергенът: Любов в рая“, но бързо успя да спечели вниманието на мъжете в шоуто. Пенко и Виктор вече я поканиха на среща, което е знак, че в присъствието й има нещо особено привлекателно и завладяващо.

Роклята на Натали е къса и прилепнала по тялото, в дръзък леопардов мотив, освежен от ярки цикламени акценти. Дамата впечатлява със своята естествена визия и чар, които се открояват още в първия епизод на предаването.

Роклята на Ана-Шермин

Ана-Шермин е модел и инфлуенсър, която вече познаваме от трети сезон на „Ергенът“. Тя владее пет езика, обича литературата и впечатлява с харизма и силно присъствие. В „Ергенът: Любов в рая“ именно тя получи първия диамантен пръстен от ергена Красимир Томов.

Роклята на Ана-Шермин е дълга, бяла и пада перфектно по тялото. Изборът за тоалет на Шермин съчетава елегантност и провокация в едно. Двете интересни цепки в дизайна загатват прекрасния ѝ силует и подчертават женствеността ѝ по впечатляващ начин.

Роклята на Габи Цонева

Габи Цонева участва във втори сезон на „Ергенът“ и оттогава зрителите я свързват с нейното остроумие и запомнящо се присъствие. В „Ергенът: Любов в рая“ тя се завръща, за да покаже нова страна от себе си.

Роклята на Габи е златиста, прилепнала по тялото и изработена от фина плетка. Моделът е изчистен, но дамата изглежда обича да завършва визите си с по-масивни бижута като акцент.

Роклите, с които дамите заблестяха в „Ергенът: Любов в рая“ вижте в галерията.

Ето тук може да гласувате коя е най-красивата рокля:

Кое момиче е с най-хубавата рокля в „Ергенът: Любов в рая“? Филипа 0

Дениз 0

Натали 0

Ана-Шермин 0

Габи Цонева 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK