Габи Цонева от риалити шоуто „Ергенът: Любов в рая“ отпразнува рождения си ден с пищно парти в Пловдив. Тя събра най-близките си приятели, както и някои любими лица от различни сезони на предаването.

Рожденичката е позната на много от зрителите с участието си във втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Тя вече е разпознаваема и като дамата на Калоян от „Ергенът: Любов в рая".

Звезден рожден ден

Сред гостите на рождения ден се видяха и лица от формата – Кристина Пламенова, която по професия е юрист и е позната от сезон втори сезон на „Ергенът“, Дениз Хайрула, която е финалистка от сезон 1 и Виктор от „Ергенът: Любов в рая“. Към компанията се присъединява и Благовеста Бонбонова – емблематично име от първия сезон на „Ергенът“.

Снимка: Instagram

По време на своето парти Габи държи телефона си, докато на него е пуснала риалити предаването в актуално време, за да може да следи епизода. Дениз публикува кратка история в своя Instagram профил, за да покаже този забавен момент.

В клуба, в който Габи и приятелите й празнуват, на сцената пее друга от участничките в „Ергенът: Любов в рая“ Киара. Тя влезе в предаването преди броени дни, много дни, след като предаването вече беше започнало.

Снимка: Instagram

Габи не успя да спечели сърцето на ергена Евгений, но в предаването „Ергенът: Любов в рая“ тя срещна човек, когото се опитва да опознае повече. Това е ергена Калоян, който влезе в предаването малко по-късно от повечето участници. Той първоначално се беше насочил към друга от дамите – па-малката Натали. След като тя избра да продължи в предаването с друг от мъжете – Орлин, Калоян насочи вниманието си към Габи, като дори я покани на романтична среща.

Кой е първият любовен триъгълник в "Ергенът: Любов в рая"? - вижте ето тук:

Влюбена ли е Габи в Калоян - вижте ето тук:

