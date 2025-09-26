След емоционалната вечер, когато се проведе Церемонията на розата, Киара, Лили Естер и Хени си говориха повече за напрежението във вилата. Киара сподели повече за начина, по който мисли да подходи с Краси, след като му даде бутониера.

"Ще оставя нещата да се случват естествено", заяви Киара.

"Не знам до колко са сериозни те, не знам и дали той ще подходи към мен, тъй като не смятам да го гоня и все пак сме провели един разговор... ще видим", продължи тя.

Краси, Петър и Джани също коментираха ситуациите от предишната вечер. Разбира се, Петър и Джани не пропуснаха да питат Краси за впечатленията му от разговора с Киара.

"На мен ми направи добро впечатление. Не беше въобще притеснена, беше освободена, аз може би, защото не очаквах бях по-спечен. Тя ме накара да се разсмея и проведохме някакъв разговор", сподели Красимир.

Заедно обсъдиха и държанието на Шермин към Краси, като бяха Джани беше категоричен, че тя не е подходяща за него. Петър обаче си мисли, че Краси има истински интерес към Ана и вярва, че Краси все още има надежди. Джани от друга страна го съветва да опита с новодошлата участничка.

Лили Естер посъветва същото Киара.

"Аз съм отворена, понеже не съм имала връзка от две години и ми липсва това да имам човек до себе", сподели попфолк певицата.

Повече, вижте в следващото видео.

