„Горчиво съжалявам!. Почувствах се отвратително след това." Неочакван обрат в "Ергенът: любов в рая" накара Пенко Обретенов не само да съжали за обидите си към Лили Естер, но и да й се извини. Гласът на човечността ли е това, или лекарят от Плевен просто иска да запази мястото си в имението?

Появата на Лили Естер, която е с нигерийски корени в имението на "Ергенът: любов в рая", се оказа изненадващо за Пенко. Без да я познава лично, той сподели доста тежки думи за нея. Впоследствие обаче именно тя беше тази, която му даде роза и така той продължи участието си.

Извинението на Пенко

"Ти ме спаси, а аз за теб не съм си мръднал пръста…“. Пенко заведе Лили Естер на среща не само за да й покаже симпатиите си, но и за да се извини за това, което е казал по нейн адрес. Оказва се, че лекарят от Плевен никога не е имал по-близка комуникация с хора от друг етност и с друг цвят на кожата. Той призна с думите си, че е имал предсрасъдъци към нея.

Според него проблемът е, че че понякога емоцията му изпреварва мисълта.

Как реагираха останалите участници

Натали

Натали Стойчева публикува пост по темата с расистките коментари на Пенко в своите Instagram Stories.

„Всички се боят за Лили“ — кратко изречение, в което се крият тревога, любов и надежда. Лили не е просто име. Тя е символът на онова, което всички се опитваме да защитим — невинността, добротата, обичта. В свят, който често изглежда студен и безразличен, страхът за Лили е знак, че все още ни е грижа. Че все още има светлина в хората.

Габи

Габи Цонева също изрази мнение в своите Instagram Stories с цитат на Уилям Шекспир. Той гласи: „Колко несправедлив свят… едни печелят с греховете си, а други губят с добротата си.“

Снимка: facebook.com/vasil.t.boyanov

Фолк певецът Азис също защити със силни думи участничката от "Ергенът: любов в рая". "Аз не те познавам! Но мога да те обичам!" - сподели фолк звездата за Лили Естер. Той се запознава с нея на едно от свите участия. Друго момиче, с което фолк изпълнителят е близък, е Шермин.

Прие ли извиненията Лили Естер?

Темата за расата не е просто социален въпрос — но и личен. Лили естер прие извиненията му, но призна, че думите му са я засегнали.

Това за расата ме обиди… Не съди хората дали са зелени, червени или оранжеви. Гледай душата, не обвивката. Цветът на кожата не определя стойността на човека. Не определя кой е добър, кой е достоен за уважение, обич или помощ. Нашата кръв е червена.

Още с първите си стъпки в „Ергенът: Любов в рая“ Лили Естер успя да предизвика любопитството както на участниците, така и на зрителите пред малкия екран. Тя бързо се превърна в една от най-коментираните дами в шоуто. А ето няколко неща, с които ще разберете повече за участничката.

Лили Естер от „Ергенът: Любов в рая“

Лили Естер е професионална танцьорка и модел

Има нигерийски и етиопски корени, но е родена в София.

Тя е на 31 години.

Определя себе си като директна, провокативна и уверена личност. Не се страхува да бъде себе си.

„Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, признава тя в „Ергенът: Любов в рая“.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

