След като близнаците получиха възможност да опознаят две момичета на индивидуални срещи, партьорите им във вилата започнаха да ревнуват. Дениз получи покана от Стефан, но може ли това да я накара да пренебрегне чувствата си към Виктор?

Дениз и Стефан се отправиха към плажа и по-точно към специално място за лечебна кал, която носи облекчение и свежест за тялото. Те имаха възможност да се опознаят отблизо, като се намазаха взаимно с калта.

Докато „изучаваха“ телата си, по време на тази нестандартна активност, те намериха време да разговарят откровено за животите си, споделиха за интересите си и се опознаха по-добре.

Стефан не си позволи да прекрачи никакви граници и внимателно намаза само краката на Дениз. Тя се целеше по-високо, като намаза гърдите му.

Снимка: Филип Станчев

„Със сигурност ме привлича сексуално“, заяви той.

„Личи си, че Стефан има опит в мазането с кал, явно“, сподели участничката.

Той каза, че е усетил искрените ѝ емоции. Между тях не се забеляза никакво напрежение.

„Знае как да пипа, със сигурност има опит. Усетих, че много бързо знае как да опипа почвата“, продължи Стефан.

Той остана впечатлен от нейните маниери и отношение, като каза, че според него всичко е протекло много „естествено“.

Двамата се отправиха към брега, където отмиха калта един от друг и отново имаха моменти на непринудена близост. След забавната им среща, те се отдадоха на пикник на пясъка с приятен разговор.

Как продължи срещата им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването - следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK