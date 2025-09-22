Дениз и Виктор от Ергенът: Любов в рая стават все по-емоционални в отношението си един към друг и по всичко си личи, че нещата се задълбочават. Тази вечер обаче Виктор признава, че не се е почувствал добре от реакцията на Дениз при влизането на близнаците.

„Стори ми се, че ти си момичето измежду всички двойки, което беше най-приветливо и търсещо комуникация с близнаците“, споделя Виктор.

Дениз определено не беше съгласна с това твърдение, като обясни, че не е била тя инициаторката на разговора с единия от близнаците.

„Той сам дойде при нас. Общо да сме си казали три изречения“, категорична бе Хайрула.

Участничката добави още, че според нея е добре с Виктор да забавят малко темпото и че реакцията му е преувеличена. Дениз дори сподели, че такъв тип общуване леко я плаши. Как ще се развият нещата между тях - предстои да разберем.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK