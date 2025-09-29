Изпълненият с емоции и палави игри ден е към своя край. И ако всички участници в „Ергенът: Любов в рая“ са привидно доволни от забавленията на плажа, то Ана-Шермин за пореден път е сърдита.

Поводът за лошото ѝ настроение отново е Красимир, когото Шермин за пореден път открито напада.

Бизнесменът е търпелив и сговорчив, но този път не издържа и дава израз на чувствата си. „Все се кара, все иска скандали, все иска нещо“, жалва се той пред Джан Микеле.

„Казах й, че щом не харесва българските мъже, да си ходи в Израел“, казва още Красимир. И смята, че Ана прекалява, слагайки себе си пред всичко и изживявайки се като истинска „кралица“.

Снимка: bTV

Същевременно останалите участници все по-убедено започват да смятат, че Красимир има подчертан интерес към Киара. Но Шермин не вижда никаква заплаха в това. „Просто изискванията ми към него са високи и той не може да се справи с това. С нея може да си говори прости истории, докато с мен трябва да е на ниво“, отвръща със самочувствие Шермин.

Дали отношенията между Красимир и Шермин ще се развият в положителна посока или ще се стигне до окончателен край, предстои да разберем.

Междувременно във видеото вижте какво още споделиха участниците.

