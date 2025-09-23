Ана Шермин от „Ергенът: Любов в рая“ отбеляза Рош Хашана – еврейската Нова година. Тя споделя красивата празнична трапеза, която се подготвя по традиция.

Докато в България Нова година се празнува на 1 януари, Ана празнува по своята вяра и традиции. Рош Хашана бележи началото на еврейската нова година и се възприема като време за равносметка, прошка и ново начало.

Празникът обикновено се чества два дни и включва посещение на синагогата, молитви и семейни събирания. През 2025 г. тя започва на 22 септември и продължава до вечерта на 24 септември. На трапезата се поднасят символични храни.

Какво има на трапезата за еврейската Нова година?

Ябълки с мед за сладка година;

Нар за плодородие;

Риба като символ на изобилие;

Кръгъл хляб, който олицетворява непрекъснатия жизнен цикъл.

Като част от честването, Ана Шермин публикува в Instagram история с красиво подредена трапеза, показвайки връзката си със своите корени и култура. Така тя споделя с последователите си духа на празника.

Снимка: Instagram

Ана Шермин в „Ергенът: Любов в рая“

Припомняме, че Ана Шермин не веднъж е споделяла, че родителите й са българи, но вторият съпруг на майка й е евреин, което е причината семейството й да бъде свързано с Израел. Това е и причината Ана да говори пет езика - български, иврит, руски, турски и английски.

Ана Шермин успя да привлече вниманието, както на участниците, така и на зрителите в предаването „Ергенът: Любов в рая“. Тя получи пръстен с голям диамант от бизнесмена Красимир. Подаръкът се превърна в символичен знак за специалното му отношение към нея и в последващите епизоди този жест се превърна в една от основните теми на всички участници.

