Участниците от "Ергенът: Лабов в рая" са изморени от емоции и горещите игри, които им поднесе денят. В сумрака на вечерта те се събират и на чаша вино или с коктейл в ръка обсъждат всичко случило се до момента.

Разговорите обаче внезапоно са прекъснати от появата на Петър, който носи картичка за едно от момичетата. Оказва се, че е предназначена за Киара. Така тя получава правото да избере кого от мъжете да покани на индивидуална среща.

Без колебание момичето избира Красимир, мотивирайки се, че до момента е прекарвала най-много време от престоя си в имението именно с него.

„Изобщо не е нещо неочаквано“, бърза да коментира ситуацията Шермин. „Както казах, подобен тип жени, които изглеждат зле, искат да вземат мъжете на жени, които изглеждат по-добре от тях, за да се почувстват по-добре със себе си.“

Снимка: bTV

Киара и Краси се сбогуват с останалите и се изгубват в тъмнината на нощта, за да осъществят индивидуалната си среща.

„Май имаме любовен триъгълник“, отбелязва Натали.

„Май имаме любовен триъгълник", отбелязва Натали.



