След поредна вечер изпълнена с емоции и неочаквани обрати, идва ред на една спокойна, поне привидно, сутрин в имението на „Ергенът: Любов в рая“. Изглежда всички още спят, с едно изключение - Калоян.

Младият мъж вече е на крак и се е заел с важна дейност – да приготви закуска на Габи, дамата, спечелила сърцето му. При това не каква да е закуска, а поширани яйца, които поднася със специално направена от него роза от салфетка.

Жестът предизвиква усмивка у Габи и създава една истински приятна атмосфера. А това е само началото, тъй като малко по-късно те се срещат и на романтичен обяд.

Двамата седят край морето и водят непринуден разговор, изпълнен с усмивки и леки закачки. Калоян отново се проявява като кавалер – отваря бутилката вино и се грижи нищо да не липса на събеседничката му.

Снимка: bTV

Габи е истински впечатлена. При това дотолкова, че спонтанно възкликва: „Прощавам ти всичко за момента, но не трупай нови минуси.“ А след това откровено и през смях признава: „Ти да не си усетил, че съм чревоугодник, че само по ресторанти ме водиш? Ще изляза като някаква гладница, ламя, която само тъпче и тъпче.“

Атмосферата е спокойна и топла, а моментът показва колко приятно е и на Калоян, и на Габи да прекарват времето си заедно.

И все пак, както винаги, Габи е крайно откровена. Тя директно заявява на Калоян, че не го обича, но че е много мил. „Искам той да ме чешка и да ме мачка. Не знам какво е това.“ И допълва и, че дори и Григор Димитров да се появи в момента пред нея, пак ще избере Калоян.

Калоян от своя страна е по-наясно с чувствата си. Той заявява: „Това, което търся у една жена си ти.“

Какво още си казаха Габи и Калян и как се развиват отношенията им, гледайте във видеото.

