В „Ергенът: Любов в рая“ страстите са горещи, сълзите – неизбежни, но най-запомнящи се се оказват… репликите. Участниците не спират да изненадват с хапливи коментари, забавни сравнения и неочаквани признания, които веднага се превръщат в повод за смях в социалните мрежи.
От искрени гафове до остроумни изказвания – ето кои бисери се откроиха и направиха предаването още по-забавно.
Най-забавните реплики в епизод 16 на романтичното риалити:
Красимир и Габи
„Изпуснах ли нещо?“
„Изпусна си жената.“
Краси
„Никога не съм разговарял с друга жена от къщата.“
Шермин за Киара
„Ще получи тук петте си минути слава преди да бъде изгонена.“
Краси
„За малко да си пререже вените!“
Шермин
„Боклукът се заменя с боклук.“
Киара
„Има един, бели белтъците – гледа ли ме, не ме гледа.“
Киара за Пенко
„Чакаше майка му да дойде да го побута малко и да му каже: „Айде, маме, булката дойде!“
Пенко
„Аз малко шампанско пих, ама то не ме лови.“
Киара
„Да го лигавиш само.“
Пенко
„Мен ми блокира процесора, няма охлаждане.“
