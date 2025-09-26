В „Ергенът: Любов в рая“ страстите са горещи, сълзите – неизбежни, но най-запомнящи се се оказват… репликите. Участниците не спират да изненадват с хапливи коментари, забавни сравнения и неочаквани признания, които веднага се превръщат в повод за смях в социалните мрежи.

От искрени гафове до остроумни изказвания – ето кои бисери се откроиха и направиха предаването още по-забавно.

Най-забавните реплики в епизод 16 на романтичното риалити:

Красимир и Габи

„Изпуснах ли нещо?“

„Изпусна си жената.“

Краси

„Никога не съм разговарял с друга жена от къщата.“

Шермин за Киара

„Ще получи тук петте си минути слава преди да бъде изгонена.“

Краси

„За малко да си пререже вените!“

Шермин

„Боклукът се заменя с боклук.“

Киара

„Има един, бели белтъците – гледа ли ме, не ме гледа.“

Киара за Пенко

„Чакаше майка му да дойде да го побута малко и да му каже: „Айде, маме, булката дойде!“

Пенко

„Аз малко шампанско пих, ама то не ме лови.“

Киара

„Да го лигавиш само.“

Пенко

„Мен ми блокира процесора, няма охлаждане.“

Повече, вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK