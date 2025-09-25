Вилата на Ергенът: Любов в рая "пращи" от горещина - голи тела, провокативни коментари, дръзки свалки. Епизод 15 определено успя да затаи дъха на много зрители. Но кои бяха най-забавните и култови изказвания?

Култови моменти от епизод 15 на "Ергенът: Любов в рая"

Валентин

"Аз съм над всички, затова няма ревност от моя страна."

"Емили като си свали горнището и единственото, което искам е да я изплющя."

Габи за Емили

"Това е жена отчаяна за мъжко внимание. Изобщо не се цени като човек."

Емили

"Аз не се определям като много сексуална, но на другите им идва много. Съответно, нещо някъде има."

Джан Микеле

"Дини сме виждали много, отивам да си пия кафенцето аз."

Калоян

"Скандализиран съм е меко казано!"

Петър

"По-добре в някой кокос да си го пъхна, вместо в такъв човек."

Емили

"Искам да съм щастлива от самия живот!"

Лили Естер

"За мен тук всички са фалшиви!"

Красимир

"Толкова претенции от жена в реалността никога не съм имал!"

Снимка: Филип Станчев

Шермин

"Той е типична картинка на батка."

Емили

"Аз не съм дошла тук, за да правя добро впечатление."

Снимка: Филип Станчев

А как реагираха участниците, когато Емили остана без горнище - вижте тук:

