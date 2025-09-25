В епизод 14 на „Ергенът: Любов в рая“ напрежението между Шермин и Красимир продължава, а разговорът с Лили Естер води до нови откровения и емоционални признания.

След бурния конфликт от предната вечер отношенията между Шермин и Красимир остават обтегнати. Лили Естер решава да поговори със Шермин, за да я успокои и да й даде ценни съвети. В този откровен разговор изплуват изненадващи признания, лични истории и крайни позиции, които отразяват колко сложни могат да бъдат връзките в къщата на любовта. Вечерта се превръща в сцена на искреност и опити за сближаване, които показват различните гледни точки и чувствителността на участниците.

Срещи с братята близнаци

Снимка: Филип Станчев

Дениз и Кристина бяха поканени на срещи с двамата близнаци, които влязоха в предаването. След завръщането си от тези срещи, Дениз и Кристина споделиха, че не са останали особено очаровани, не защото в момчетата има някакъв проблем, а защото мъжете, към които вече са се насочили им липсват по някакъв начин. Кристина открито призна, че вниманието й продължава да бъде насочено към Петър. Тя заяви, че много харесва компанията му.

Масата на откровенията

Снимка: bTV

Един от най-важните моменти в епизод 14 беше обсъждането на отношенията между Габриела и Джан-Микеле. Част от участниците споделиха, че тяхното поведение е тревожно и определиха връзката им като токсична. Думите и реакциите около масата ясно показаха, че това е тема, която поражда напрежение в имението на любовта.

Емили и прахът за пране

Снимка: Филип Станчев

Емили отново предизвика усмивки и коментари, както от страна на участниците, така и от страна на зрителите. Тя отново се появи в мъжката къща под претекст, че търси прах за пране. Мъжете приеха това със смях, а някои дори започнаха да я закачат, че може да задържи праха при себе си, само и само да няма повече поводи да влиза при тях.

Напрежението между Ана-Шермин и Красимир

Снимка: Филип Станчев

Отношенията между двамата участници продължиха да се влошават след разгорещения им скандал от предната вечер. Лили Естер потърси разговор с Шермин, за да й даде съвети и я увери, че заслужава повече, наричайки я „една на милион“. Шермин призна, че се чувства сякаш е в брак, от който не може да „се разведе“, и въпреки че вижда интерес от Краси, смята, че той не е готов за сериозна връзка. Според Лили Естер Красимир разчита прекалено на материалните си възможности, вместо да се труди за жените. В откровението си Шермин разказа и за отношенията с покойния си баща, подчертавайки, че винаги е крайна – или отдава всичко от себе си, или изобщо не се ангажира. Разговорът завърши с приятелска прегръдка, с която двете охладиха страстите от предишната вечер.

Киара влиза в предаването, за да търси любовта

Снимка: https://www.instagram.com

В епизода беше обявено влизането на нова дама – Киара. Тя е позната от участието си в трети сезон на предаването „Ергенът“ .Вероятно, тя ще внесе допълнително напрежение между много от дамите и техните мъже в предаването и ще раздвижи динамиката в риалитито.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK