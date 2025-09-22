Хореографката Натали и екзотичната танцьорка Лили Естер от Ергенът: Любов в рая обсъждат новите двама участници и любовните избори на Натали в момент на усамотение.

„Двамата близнаци ми миришат на мъжество“, споделя Лили Естер. А Орлин е всичко останало, но не и мъж, добавя екзотичната танцьорка, опитвайки се да даде съвет на Натали за избора ѝ дотук в предаването.

„Не може да се закачим за първия“, категорична е Лили.

Хореографката Натали пък призна, че ще ѝ бъде интересно да види реакцията на Орлин, ако тя се насочи към някой друг участник. Синеоката дама не е убедена, че той ще положи усилия, за да я задържи до себе си.

„Пробвай го. Ако той е готов да те пусне ей така, значи, мисля, сама можеш да си отговориш на всички въпроси“, съветва я Естер.

Натали определено изглежда разколебана от думите на Лили и не е сигурна как да постъпи спрямо Орлин. 

Всичко най-любопитно от предаването - следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

Пенко се разкая горчиво за обидите си към Лили Естер. Искрен ли е? (ВИДЕО)
Първата влюбена двойка в

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK