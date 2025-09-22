Хореографката Натали и екзотичната танцьорка Лили Естер от Ергенът: Любов в рая обсъждат новите двама участници и любовните избори на Натали в момент на усамотение.
„Двамата близнаци ми миришат на мъжество“, споделя Лили Естер. А Орлин е всичко останало, но не и мъж, добавя екзотичната танцьорка, опитвайки се да даде съвет на Натали за избора ѝ дотук в предаването.
„Не може да се закачим за първия“, категорична е Лили.
Хореографката Натали пък призна, че ще ѝ бъде интересно да види реакцията на Орлин, ако тя се насочи към някой друг участник. Синеоката дама не е убедена, че той ще положи усилия, за да я задържи до себе си.
„Пробвай го. Ако той е готов да те пусне ей така, значи, мисля, сама можеш да си отговориш на всички въпроси“, съветва я Естер.
Натали определено изглежда разколебана от думите на Лили и не е сигурна как да постъпи спрямо Орлин.
