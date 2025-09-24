В епизод 13 на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая" станахме свидетили на силни емоции, а отношенията на някои от участниците все повече се задълбочават. Ето кои бяха най-интересните моменти от епизода:

Шермин и Красимир - нещата ескалират, двойката се разклаща

Шермин настоя за повече внимание и разговори, а Краси реши, че тя очаква твърде много от него. Напрежението между тях се трупа и става все по-голямо.

„Това ми е максимума – 10 години разлика. Това, че ти си чичо-бакшишо…“

Тази реплика от страна на Шермин вбеси Красимир и той реши да отвърне на удара с думите:

„Само да ти кажа, моето момиче, че аз на 50 години ще съм топ, а ти на 35 не знам дори на какво ще приличаш.“

Дениз и Стефан отидоха на плажна среща

Дениз и Стефан се отправиха към едно специално място на плажа - лечебната кал, която носи облекчение на болки в тялото и зарежда със свежест. Те имаха възможност да се опознаят отблизо, като се мазаха един-друг с калта.

Докато „изучаваха“ телата си, те си споделиха важни лични неща и разговаряха за интересите и вълненията си. Стефан намаза само краката на Дениз и беше доста сдържан и умерен, а тя от своя страна бе по-смела и реши да намаже гърдите му.

Снимка: Филип Станчев

Кристина и Атанас - химията е очевидна, но в нейното сърце е Петър

Криси и Атанас си поговориха в романтична обстановка, край морските вълни. Двамата си споделиха как всеки от тях вижда любовта и връзките. Кристина бе впечатлена от ума и интелекта на Наско, но категорично заяви, че симатията й е по-силна към Петър.

"Петър ме кара да се усмихвам!" - откровено сподели синеоката дама.

Снимка: Филип Станчев

