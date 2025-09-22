"Ергенът: Любов в рая" не е просто романтично предаване. То е нещо много повече - вълнуващо приключение, което носи смях, сълзи, трепети и много изненади. Ето кои бяха най-култовите фрази от епизод 12 на любовното риалити.

Лили Естер

"Близнаците ми миришат на мъжество."

"С който и да съм била от Пловдив, винаги са били тежките милионери."

Красимир към Шермин

"Където има скандал, ти трябва да си там!"

Джан Микеле

"Искам Габриела да е само моя! Няма да я пусна."

Кристина към Петър

"Беше приятно да те подразня!"

Валентин

"Аз лесни победи не обичам в моя живот! Обичам да се доказвам."

Лили Естер

"Нека да не се закачаме за първия!"

Шермин

"Това че имаш мускули не те прави мъж!"

Микеле

"Делят ни няколко вагона книги."

Петър

"Когато има човек върху теб е съвсем различно!"

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

А какво си казаха хореографката Натали и Лили Естер за новодошлите близнаци - вижте във видеото тук и най-отгоре:

