"Ергенът: Любов в рая" не е просто предаване за любовта. То е нещо много повече - забавно приключение, изпълнено с вълнуващи моменти. И много смях и силни емоции.
Ето част от най-емблематичните и култови изказвания в девети епизод на риалити шоуто.
Емили
"Много съм добре и психически, и физически, и финансово."
Емили
"Аз не съм жена, която да комуникира с момичета като вас, да си говорим за психиатри, при положение, че всяка има по 900 кубика силикон, и да ми обясняваш, че съм луд."
Валентин
"Аз съм на 22 години, но акълът ми не е като на 22. И най-много държа на честта."
Шермин
"Мисля, че Красимир се интересува повече от външния ми вид."
Габи
"Според мен Нати е инфантилна и има скрита злоба зад ангелско лице и мили очи."
Джан-Микеле
"Аз съм влюбен в теб Габриела! Влязох със затворена врата и никакви очаквания. А това приключение се превърна в приказка."
Шермин
"По принцип не разговарям с чашата, даже изобщо не пия, сега няма с кого да си говоря."
Дениз
"Щом един мъж не приема миналото на една жена, той няма бъдеще с нея."
Валентин
"За да са ѝ на първо място парите, е ясно, че тя си има някакви дърти любовници или някакви схеми си прави."
Валентин
"Моята жена на първо място е вид."
Емили
"Аз да слагам ръка на сърцето си? Това само в някоя махала."
Още любопитни моменти от "Ергенът: Любов в рая" - гледайте във видеото:
