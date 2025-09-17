"Ергенът: Любов в рая" не е просто предаване за любовта. То е нещо много повече - забавно приключение, изпълнено с вълнуващи моменти. И много смях и силни емоции.

Ето част от най-емблематичните и култови изказвания в девети епизод на риалити шоуто.

Емили

"Много съм добре и психически, и физически, и финансово."

Емили

"Аз не съм жена, която да комуникира с момичета като вас, да си говорим за психиатри, при положение, че всяка има по 900 кубика силикон, и да ми обясняваш, че съм луд."

Валентин

"Аз съм на 22 години, но акълът ми не е като на 22. И най-много държа на честта."

Шермин

"Мисля, че Красимир се интересува повече от външния ми вид."

Габи

"Според мен Нати е инфантилна и има скрита злоба зад ангелско лице и мили очи."

Джан-Микеле

"Аз съм влюбен в теб Габриела! Влязох със затворена врата и никакви очаквания. А това приключение се превърна в приказка."

Шермин

"По принцип не разговарям с чашата, даже изобщо не пия, сега няма с кого да си говоря."

Дениз

"Щом един мъж не приема миналото на една жена, той няма бъдеще с нея."

Валентин

"За да са ѝ на първо място парите, е ясно, че тя си има някакви дърти любовници или някакви схеми си прави."

Валентин

"Моята жена на първо място е вид."

Емили

"Аз да слагам ръка на сърцето си? Това само в някоя махала."

