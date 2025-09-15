Веднъж спуках гумите на бившия, защото сваляше друга пред мен. И на нея не й се размина – получи разхлабително в чашата.

С тези думи влезе новата участничка Хени в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая". Решена да преобърне скучния живот на всеки, който има интерес към нея, тя се впусна в приключението.

Всеки нов епизод от любовното предаване ражда нови и непринудени реплики, заедно с много смешни гафове. Ето кои са най-интересните от седми епизод.

Най-забавните и противоречиви изказвания:

Хени

"Ако си харесам мъж, прилагам всички техники от 2.клас – хапя го, щипя го, ако има маса, го ритам отдолу и привличам вниманието му всякачески."

Хени

"Усещам никакво гостоприемство."

Шермин

"Нямам търпение да ми изстиска гъбите!"

Натали

"Той направо ме спацърка!"

Лили Естер

"Аз бях мъжът, той беше жената."

Лили Естер

"Как може мъжете да са по-женствени от жените. Безумие!"

Габи

"Ох, хора, какво тичам по този плаж, измокрих се, станах, пак паднах. Аз съм на плажа да си почивам, не да тичам, да не съм куче!"

Габи

"Решавам да поканя Калоян на среща, защото ми е близък, пък и прилича на Григор Димитров."

Габи

"Мъж, който обича всякакво сладко, обича всякакви жени."

Валентин

"Намирам Емили за секси, но само за секс става, нищо друго."

Валентин

- Ти колко деца искаш да имаш? Едно, две, три...

Емили:

- Четири, пет, шест...

- Вальо:

- Може направо 12.

- Става!

Емили

"Почувствах се все едно съм седнала с циганин, който само не ми предложи да идем да окрадем саламите и след това да ги ядем."

Валентин

"Не трябва да си умен, а да си тарикат!"

Валентин

"Използвах я като пионка, за да ме извлачи от тинята."

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Повече, вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK