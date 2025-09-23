"Ергенът: Любов в рая" отново превърна малкия екран в арена на страсти, ревност и неочаквани признания. В епизод 13 романтиката и драмата вървяха ръка за ръка, а зрителите станаха свидетели на едни от най-незабравимите моменти досега.

Всички култови изказвания в епизода:

Шермин към Краси

"Аз съм бебе, ти си дядо ми."

Краси към Шермин

"Ти не си имала по-младо гадже от мен, не се прави."

Краси

"Преди два дена правих крака, тука, днеска, тичах като състезателен кон"

Краси

"Направо ще си прережа вените!"

Шермин

"Той си е по принцип такъв, който дори не бих се изплюла върху него."

Габи

"Добре, че дойдоха едни близнаци малко да ми направиш закуска."

Габи

"Трябва си дресировка, той не е свикнал."

Габи

"В някакъв друг свят ако съм гадже с Джани и имаме отношения, Джани ще е на кълбета вече."

Шермин

"Просто му бия шута, заминавам в Дубай и си хващам чужденец, и няма да ме види никога повече, и т’ва е."

Дениз

"Ти си ме намазал, сега трябва да си го измиеш."

Дениз

"Да го вдигна ли?"

