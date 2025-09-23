"Ергенът: Любов в рая" отново превърна малкия екран в арена на страсти, ревност и неочаквани признания. В епизод 13 романтиката и драмата вървяха ръка за ръка, а зрителите станаха свидетели на едни от най-незабравимите моменти досега.
Всички култови изказвания в епизода:
Шермин към Краси
"Аз съм бебе, ти си дядо ми."
Краси към Шермин
"Ти не си имала по-младо гадже от мен, не се прави."
Краси
"Преди два дена правих крака, тука, днеска, тичах като състезателен кон"
Краси
"Направо ще си прережа вените!"
Шермин
"Той си е по принцип такъв, който дори не бих се изплюла върху него."
Габи
"Добре, че дойдоха едни близнаци малко да ми направиш закуска."
Габи
"Трябва си дресировка, той не е свикнал."
Габи
"В някакъв друг свят ако съм гадже с Джани и имаме отношения, Джани ще е на кълбета вече."
Шермин
"Просто му бия шута, заминавам в Дубай и си хващам чужденец, и няма да ме види никога повече, и т’ва е."
Дениз
"Ти си ме намазал, сега трябва да си го измиеш."
Дениз
"Да го вдигна ли?"
Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
