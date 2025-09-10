Дениз Хайрула от „Ергенът: Любов в рая“ сподели любимият си парфюм. Ароматът му е съчетание от свеж цитрус, нежни цветя и топли ванилово-амброви нюанси.

Любимият парфюм на участничката в любовното предаване е Prada Paradoxe Eau de Parfum, по-познат като Prada Paradoxe. Той е разпознаваем по характерната си триъгълна бутилка:

Любимият парфюм на Дениз Хайрула

Флаконът е във формата на обърнат триъгълник – емблематичен дизайн, който съчетава класически елемент – триъгълникът на Prada;

Парфюмът е в бутилка, която може да се пълни отново. Така се спестяват излишни отпадъци като стъкло, пластмаса и картон – практично и по-щадящо за природата;

Ароматът на парфюма започва със свежи плодови нотки на бергамот, сочна круша и мандарина, които внасят лекота и ведрина още от първото впръскване. Малко по-късно се разгръща нежно цветно сърце от жасмин, нероли и портокалов цвят – комбинация, която носи женственост и финес. В края остава топла и дълготрайна следа с амбър, ванилия и мускус, които придават чувственост и запомнящ се характер на уханието.

Ароматът е описван като балансиран – сладък и цветен, но не прекалено натрапчив. Задържа между 6 и 8 часа по кожата според потребители.

В „Ергенът: Любов в рая“ Дениз показва, че симпатиите й към Виктор не са тайна. В петия епизод на предаването, точно преди първата Церемония на розата, тя отново получи сакото му и с усмивка каза, че вече ще започне да ги „колекционира“. Дали този жест е достатъчно показателен за това, че двамата ще продължат да се опознават и изграждат връзка помежду си, предстои да видим.

