В студиото на "Тази събота" гостува Мария Илиева. Тя представи новата си песен "Светлина", която определено е идеалното начало на новата година. Това не е просто песен, а музикална молитва, в която певицата вместо да се моли, тя благодари.

Мария Илиева сподели в ефира на bTV за нуждата си да благодари - за живота, който има - с всичките му хубави и поучителни моменти.

"Аз съм благодарна за всеки ден, в който съм жива и се събуждам с тази мисъл, когато забравя, си го припоням сама - колко е хубаво, какъв дар е животът, какъв дар е да сме тук заедно, да общуваме, да сме здрави, да обичаме пълноценно, в различни, разнообразни моменти."

Според певицата словото има огромна сила. Тя вярва, че хората трябва да споделят, за да регулират отношенията си с "цялата дълбочина" на думите. Водещите на предаването я представиха като "императрицата", като тя отбеляза, че не трябва да забравяме да останем смирени, въпреки всички етикети, които хората ни поставят.

След големия успех на новата ѝ песен, Илиева "подари" на слушателите си една неподправена версия на "Светлина" - изпълнение от стълбите в дома ѝ, с тонколонка на фон и без обработка на кадрите или гласа ѝ.

Певицата загатна и за професионалните си планове за новата 2026 г. - множество концерти с интересни гост-изпълнители.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

