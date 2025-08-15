Днес на един от най-светлите християнски празници, Успение Богородично, в студиото на "Тази сутрин" гостува една от най-популярните певици у нас Мария Илиева. Тя сподели имения си ден със зрителите на bTV, като разкри повече подробности за името си с водещата Мария Цънцарова.

"Много хубава енергия и съдба ми донесе това име", каза певицата.

Тя остава благодарна на родителите си, че избират да я кръстят така. Преди появата ѝ на бял свят обаче, лекарите са смятали, че тя ще бъде момче. Родителите на Илиева дори са смятали да я кръстят Симеон.

Противно на очакванията на близките си, че ще имат успешен футболист, тя се ражда момиче и носи един от най-популярните гласове на българската сцена, както се шегува певицата.

Нейното красиво име носят още няколко членове от семейството ѝ, на които тя е кръстена:

"Имам прабаба (Мария), имам дядо Марко - има хубава предистория на това име."

За новото си парче "Супержена" певицата сподели повече за вдъхновението, което черпи от силата на жените:

"Исках да поздравя всички жени, които се справяме с живота със замах, макар и трудностите, които съпътстват многото ни функции. Ние успяваме да бъдем прекрасни, грижещи се за себе си жени, майки, баби, сестри, най-добри приятелки, упора в семейството, да създаваме уют в дома, да сме убедителни в професионалната си изява."

"Във всяка една от нас се крие една невероятна супер жена! Ние имаме страхотна, магична, необяснима сила да се справяме с много, много задачи, а това е достатъчно убедително", продължи тя.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

