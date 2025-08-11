Мария Илиева често споделя с феновете плановете си в професионален план. Но за сметка на това е твърде дискретна по отношение на личния си живот и – дотолкова, че дори успява да поддържа известна тайнственост за нещата, които се случват около нея.

Така например, изминаха цели четири години от раждането на дъщеря ѝ София – а единственото известно е, че малкото момиче е плод на любовта между певицата и партньора ѝ Александър Междуречки.

47-годишната изпълнителка така и никога не сподели общи снимки с бащата на своето дете. Но явно в последно време Мария е променила решението си и вече не е толкова дискретна - и преди броени часове за първи път публикува общ кадър с Александър.

„Контрасти в едно цяло. Изгубих и намерих сърцето си в Хайделберг“ пише певицата към поредицата от снимки, от които, безспорно, най-впечатляваща е тази, на която позира със своя любим на фона на красивия германски град.

Александър Междуречки е бизнесмен и син на покойния Петър Междуречки, бивш кмет на София.

Няколко дни по-рано Мария Илиева показа и лицето на дъщеря си София. До този момент изпълнителката стриктно пазеше самоличността на детето и споделяше единствено снимки, на които лицето ѝ не се виждаше.

На кадрите, публикувани в Instagram, малката София седи редом до брат си Александър на задната седалка в колата – двамата прогласят на последната песен на майка си "Супер жена.“

7-годишния Александър е от връзката на певицата с бившия футболист Георги Михайлов. Двамата се разделят малко след раждането на момчето, но да запазват добри отношения в името на детето.

Ексклузивни кадри на Мария Илиева след раждането на сина ѝ - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK