Звездно присъствие беляза 20-ото юбилейно издание на конкурса „Жена на годината“ на списание GRAZIA. На стилна церемония бяха почетени дами, които с таланта и визията си успяват да променят средата около себе си.

Мария Илиева с ценно признание

Певицата Мария Илиева бе удостоена с награда в категория „Музика“, която тя прие с дълбоко лично и емоционално послание, посветено на силата на жените. „Да я държа в ръцете си е не само признание – това е напомняне. Напомняне за силата, която всяка от нас носи“, сподели изпълнителката.

Наградата „Жена на годината“ отиде в ръцете на изпълнителката Mona, връчена й лично от Роби – артистът, с когото тя споделя върховете на родните класации с песента „Мале“. На сцената Mona прие отличието си с емоционална реч, която трогна публиката:

„Дишай... Все пак съм артист и емоциите винаги са част от мен. Истината е, че зад всеки успех и всяка стъпка напред стоят моят екип, моите продуценти, моят мениджър и моето семейство. А зад всичко това – много труд и огромно желание да сбъдвам мечтите си. Днес усещам, че съм готова да предам не само на България, а и на света посланието, в което вярвам най-силно – че всеки от нас носи живата сила в себе си. Бъдете и сбъдвайте.“

Журналистически героизъм – Цветана Балабанова

В категория „Медии“ беше номинирана и Цветана Балабанова, международният редактор на bTV Новините. Това събитие в професионалния й път е признание за нейния ангажимент, сила и визия в отразяването на едни от най-горещите и сложни събития в световната политика.

Цветана Балабанова е единственият български журналист, заедно с оператора Александър Осиченко, който посрещна началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна директно от Киев през февруари 2022 г. С почти денонощните си включвания тогава, тя направи българите съпричастни с преживяванията на цивилното население. Оттогава Цветана многократно се връща в конфликтните зони, за да разказва историите на обикновените хора.

Призът беше връчен на Генка Шикерова и Миролюба Бенатова за техния онлайн канал "Дневен ред".

Стилияна Николова е „Жена на годината“ в категория „Спорт“

Световната вицешампионка по художествена гимнастика от Рио де Жанейро, Стилияна Николова, грабна приза „Жена на годината“ в категория „Спорт“. Николова е отличен пример за дама, която вдъхновява със своя талант, упоритост и непримирим дух. От Българската федерация по художествена гимнастика я определиха като „сърцето на българската художествена гимнастика – символ на устрем, грация и непримирим дух“.

„Определено е много приятно да бъдеш оценен. За мен е огромна чест да съм сред тези невероятни хора тази вечер“, споделя развълнуваната гимнастичка.

