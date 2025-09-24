Моналео – една от новите звезди на американския рап – и трап изпълнителят Стуна 4 Вегас не само споделят музиката, но вече и живота си. Двамата си казаха „ДА“ на пищна сватба в Тексас, където всичко беше в розово.

Двамата рапъри отпразнуваха любовта си с пищна церемония, в която розовото присъстваше навсякъде – от роклята на булката до костюма на младоженеца и декорацията на залата, сочи People.

Какво символизира розовото?

Моналео споделя, че изборът на цвета не е случаен, защото розовото има определена символика. Тя е, както за нея, така и за гостите, преживели трудности.

Символ на ново начало

Любов

Благополучие

Младоженци в розово

Булката сияеше в дантелена рокля с романтични ръкави и дълъг шлейф, докато младоженецът впечатли всички облечен в елегантен розов костюм. Двамата създадоха хармония във визията си и подчертаха единството си още от първата минута на сватбата.

Сватба с послание

Сватбеният ден на Моналео и Стуна 4 Вегас не беше просто празник, а силно послание, че любовта трябва да се празнува по свой начин, без да се следват чужди очаквания.

