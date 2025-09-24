Епизод 14 на „Ергенът: Любов в рая“ беше изпълнен с много напрежение, обиди и няколко забавни реплики от участниците. Романтичното риалити винаги успява да внесе положителни емоции, особено с непринудените гафове на участниците.
Всички забавни и противоречиви изказвания в епизода:
Петър
„Ние сме като плюса и минуса на една батерия.“
Валентин
„За мен няма неудобни въпроси – все едно като си купуваш чисто нова кола от магазина, първо трябва да има тест драйв и тогава да я купиш, както е с жената – трябва първо да я пробваш и тогава да я вземеш.“
Джан Микеле
„Виктор като заговори, направо го пускам на mute.“
Петър към Емили
„Не си мой тип, аз гледам само на Джани жената.“
Джан Микеле за Дениз
„Тя е пълна нула.“
Шермин
„Очаква се да завижда. Който завижда, не вижда.“
Емили за Шермин
„Тя е пошъл боклук.“
Хени
„Йовица е твърде впит, като кърлеж във Филипа.“
Валентин за Емили
„Тия дълги крака няма как да ѝ се скрият.“
Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Повече, вижте в следващото видео.
