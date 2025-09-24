Епизод 14 на „Ергенът: Любов в рая“ беше изпълнен с много напрежение, обиди и няколко забавни реплики от участниците. Романтичното риалити винаги успява да внесе положителни емоции, особено с непринудените гафове на участниците.

Всички забавни и противоречиви изказвания в епизода:

Петър

„Ние сме като плюса и минуса на една батерия.“

Валентин

„За мен няма неудобни въпроси – все едно като си купуваш чисто нова кола от магазина, първо трябва да има тест драйв и тогава да я купиш, както е с жената – трябва първо да я пробваш и тогава да я вземеш.“

Джан Микеле

„Виктор като заговори, направо го пускам на mute.“

Петър към Емили

„Не си мой тип, аз гледам само на Джани жената.“

Джан Микеле за Дениз

„Тя е пълна нула.“

Шермин

„Очаква се да завижда. Който завижда, не вижда.“

Емили за Шермин

„Тя е пошъл боклук.“

Хени

„Йовица е твърде впит, като кърлеж във Филипа.“

Валентин за Емили

„Тия дълги крака няма как да ѝ се скрият.“

