Хени от "Ергенът: любов в рая" се сдоби с правото да заведе един свой избраник на среща. За да реши с кого да иде, тя направи 3 мини срещи, на които покани Калоян, Петър и Вальо. А срещите й с тримата ергени биха послужили за сюжет на любовна драма, гарнирана с много пиперлива комедия.



"Идва ми малко не мъжко момиче да те заговоря и ти да си толкова честен и всеотдаен, че да не обръщаш внимание. Тестостерончето ми идва нисичко!“ - с тази рязка реплика Хени прекрати срещата си с калоян. Според нея й е било трудно да разговарят и е трябвало "да му вади думите с ченгел".

"Не летя от цвят на цвят!" - призна й Калоян, който напоследък има интерес към Габи. Хени обаче беше категорична, че няма специфичесн интерес, нито предпочитани теми за разговор и прекрати срещата своевременно като си тръгна. Калоян не успя да прикрие изненадата си.

"Тръгваш ли си!? О, боже мили! Нали знаеш, че това не е уважително - да ме каниш на среща и да си тръгнеш след това?"

Според него Хени е обидена и отхвърлена жена и това е причината да реагира по този начин.

Последваха срещи с Петър и с "батката от Бургас" - Вальо.

Коя е Хени?

Хени е имала трудно детство. Израснала е само с майка си, а за да оцелеят ѝ се налагало от 14-годишна да работи по нощните клубове. До ден днешен тя си пада по шумните партита и купоните до сутринта. Винаги е в центъра на събитията!

Въпреки множеството препядствия, които живота ѝ е хвърлял, тя е успяла да остане темпераментна. Емоционална и чувствителна, в нея бушува силен огън. Открита и откровена е. Взима бързо решения, пали лесно и има силно изразено чувство за справедливост.

Тя е микс от изящна жена и мъжко момиче, има силна воля, отличителна красота и присъствие. Животът я е превърнал в истински боец.

Успя ли Габи да защити своя Калоян от конкуренцията - вижте във видеото.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

