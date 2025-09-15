„Ергенът: Любов в рая“ посрещна още един нов участник – Хени. Червенокосата дама се занимава с няколко неща и е категорична: тя е напълно независима! Обича да бъде център на внимание и умее да се забавлява. Успя ли да спечели симпатиите на останалите участници?

„Има много Марии, Виктории и Габриели, но Хени е една единствена и незаменима“, смело твърди новото попълнение на рая.

Новодошлата участничка е на 29 години, от град Пловдив.

Тя се занимава професионално с коафьорство и е танцьорка. Освен това е на път е да вземе магистърска степен по „Корпоративен бизнес и предприемачество“.

Коя е Хени?

Хени е имала трудно детство. Израснала е само с майка си, а за да оцелеят ѝ се налагало от 14-годишна да работи по нощните клубове. До ден днешен тя си пада по шумните партита и купоните до сутринта. Винаги е в центъра на събитията!

Въпреки множеството препядствия, които живота ѝ е хвърлял, тя е успяла да остане темпераментна. Емоционална и чувствителна, в нея бушува силен огън. Открита и откровена е. Взима бързо решения, пали лесно и има силно изразено чувство за справедливост.

Тя е микс от изящна жена и мъжко момиче, има силна воля, отличителна красота и присъствие. Животът я е превърнал в истински боец.

Когато стане въпрос за флиртуване с мъж, Хени работи с „тактиките от втори клас“ – хапе, щипе, рита под масата и определено успява да привлече вниманието всячески. Не е за подценяване и факта, че е много, много ревнива и отмъстителна.

Тя обещава, че ако открие някого във вилата в рая, то определено ще преобърне живота му.

Повече за нея – вижте в следващото видео.

