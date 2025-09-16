Валентин Петров бързо се превърна в един от най-колоритните участници във формата "Ергенът: Любов в рая". Той е барман, боксьор, наргилист и определено успява да вземе умовете на дамите.

"Мацки, внимавайте! Вальо е тук. Бог пред мен, аз след него." Това е заявката, с която участникът влезе в романтичното риалити шоу.

Какво обаче все още никой не знае за него? Споделя ни в поредицата "Лексикон":

Лексикон

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Не се отказвам и винаги гоня целите си в живота!

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Бих избрал Леброн Джеймс.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Най-важното е да знаят,че в живота не трябва да се чака на когато трябва да си гонят целите и да не се предават от най-малкото, а да имат постоянство!

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да си преследва мечтите и да не се отказва!

Какво е любовта за теб сега?

Едно от най-хубавите неща в живота.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Чара.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Нямам.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Изплезено емоджи, череши, патладжан, праскова, капки и забренено за непълнолетни.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Портокал, "Can’t be touched", син, Real Madrid.

Как протича участието му до момента

Още с влизането в предаването, Валентин беше изправен пред сериозен избор - коя дама да изведе на среща. Неговата избраница беше Емили.

След като двамата бързо си допаднаха, бързо преминаха и на следващия етап от отношенията им - целувка. Двойката често беше осъждана от останалите участници за своята близост.

Не дълго след това обаче стана ясно, че двамата имат доста различни виждания за бъдещото и стана сериозно разминаване в мненията. Това беше последвано и от тяхната раздяла.

След края на отношенията им, той веднага набеляза следващата си "плячка". Лили Естер е новият любовен интерес на Валентин, но дали тя ще отговори на симпатиите му, предстои да разберем.

Какво още не знаете за него

Описва се като изключително директен и напорист. Неслучайно казва, че "гледа да се навира навсякъде". И дори бургаският му диалект не го спира, напротив, смята, че е част от чара му. Категоричен е и, че в спор никога не пада по гръб и има мнение по всеки въпрос.

Освен останалите си професионални занимания, той е и модел и носител е на титлата Мистър Варна.

Житейската философия на Вальо е: "В тоя живот трябва да си нахален, за да преуспееш". И смята още и, че никога не трябва да се отказваш, напротив, трябва да следваш мечтите си. И да надграждаш - и дори да ти затворят вратата, да влезеш през прозореца.

