Всичко е добре, когато свършва добре. Емили и Валентин също не правят изключение, след като тя го заряза. "Ергенът: Любов в рая" загуби една от своите първи двойки. Въпреки това, търсенето на любовта продължава с пълни сили!

След задълбочения разговор на старозагорката и бургазлиеца, тя остана категорична: "Раят за него и за мен приключва! Той продължава сам."

Крайната реакция на Емили беше насърчена от темите за разговор, които бързо се разпалиха края басейна. Част от опорните точки на разговора им бяха: колко деца искат да имат, живота в Германия на помощи и порно филмите, от които могат да изкарват пари заедно.

Всички тези планове за бъдещето не понесоха добре на участничката и тя се отдели, за да помисли.

След като се върна, тя призна на Валентин, че иска да приключат техните взаимоотношения. Двамата бързо стигнаха до консенсус, въпреки разминаването в мненията им по-рано. Те взаимно решиха да продължат да търсят любовта в рая, но поотделно.

„Ние просто не сме един за друг, аз съм категорична“, заяви Емили след разговора им.

Оказа се, че всичко това е било част от стратегията на Валентин, която очевидно е проработила.

Бързо след раздялата му с Емили, той призна на Лили Естер за симпатиите си към нея. Тя остана изненадана от развоя на събитията. Валентин ѝ разкри, че би искал да я опознае повече, защото предишните му отношения са се "изчерпали".

Реакцията на Емили - вижте в следващото видео.

"Ергенът: Любов в рая".

