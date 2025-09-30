В епизод 18 на „Ергенът: Любов в рая“ рожден ден празнуваше Габриела, любимата на Джан Микеле. Той се погрижи нейният личен повод да бъде интересен и разбира се, романтичен.

Изведнъж Джани стана неоткриваем във вилата на любовта.

„Той просто се покри! Никъде го няма, не мога да го засека абсолютно никъде“, споделя Габриела.

Междувременно, докато другите се чудиха къде е, той тайно изнасяше чаршафи от имението.

„Днес е едни страхотен ден – моята любима, Габриела, има рожден ден. Намислил съм една изненада, за която никой не знае“, споделя Джани.

С викове, той събра всички участници, за да могат заедно да видят какво е планирал за рожденичката.

Зад портите на вилата я чакаше изписан чаршаф с надпис „Честит рожден ден, Габриела! Лудо влюбен съм в теб!“

„За мен това е изключително сантиментално и нямаше как да го измисли по-добре“, радостно споделя Габриела.

Наред с признанието върху чаршафа-платно, той ѝ призна и на глас, че е влязъл в предаването за приключението, а е намерил нещо много по-специално. Това успя да трогне всички участници.

Това обаче не беше единственият подарък за избраницата му!

С какво още я изненада той – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

