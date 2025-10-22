Интересът на Виктория към Тихомир постепенно се засилва, докато неговият сякаш изстива. Инфлуенсърката продължава да изпитва съмнения в намеренията му. Този път обаче, той не успя да запази мълчание.

Двамата проведоха откровен разговор за тяхната уговорка да играят заедно, но изглежда Виктория има далеч по-високи очаквания.

"Аз ти казах, че ти си играеш игричка с мен. Постоянно говориш, ако влязат нови хора, ами ако не влязат нови хора, какво", пита го Виктория.

Тя се притеснява, че ако той намери своята половинка в лицето на нови участнички, тя ще отпадне като негов избор. Инфлуенсърката смята, че той не проявява желание да я опознае повече. В отговор, той призна:

"Да, донякъде е така, защото нямам намерения да опознавам някого, с когото не искам в бъдеще да съм.

На Виктория не ѝ се хареса този отговор, като заключи, че той "играе игра, в тяхната игра". Тя продължава да мисли, че той има страх от обвързване.

Как продължи разговорът им - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

