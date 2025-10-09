Тихомир Литов е новият участник, който влиза, за да търси любовта в "Ергенът: любов в рая". Докато момичетата са сами на парти, към тях се присъединяват не познатите им досега, а нови ергени.



Тихомир обича да пътува, да спортува и харесва кучета.

Откъде е Тихомир Литов?

От Червен бряг

Какво работи Тихомир Литов?

Тихомир е фитнес инструктор. Амбициозен и самоуверен. Притежава силен самоконтрол и висока самооценка.

Тихомир Литов за любовта и връзките

Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта. Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан.

Какво спортува Тихомир Литов?



Той е двукратен европейски сребърен медалист по киокушин. Професионален треньор и модел.

