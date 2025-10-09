Тихомир Литов е новият участник, който влиза, за да търси любовта в "Ергенът: любов в рая". Докато момичетата са сами на парти, към тях се присъединяват не познатите им досега, а нови ергени.
Тихомир обича да пътува, да спортува и харесва кучета.
Откъде е Тихомир Литов?
От Червен бряг
Какво работи Тихомир Литов?
Тихомир е фитнес инструктор. Амбициозен и самоуверен. Притежава силен самоконтрол и висока самооценка.
Тихомир Литов за любовта и връзките
Ентусиазиран и любознателен, иска да изследва нови хоризонти в любовта. Консервативен е и държи на моногамията. Търси не само първичното привличане, а дълбочината на характера. Романтична натура, Тихомир мечтае за единствената и неповторима любов, която да носи уют, топлина и емоционален пристан.
Какво спортува Тихомир Литов?
Той е двукратен европейски сребърен медалист по киокушин. Професионален треньор и модел.
