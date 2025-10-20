Емоциите от церемонията на розата все още държат участниците. Виктория също не прави изключение. Тя не е сигурна в "уговорката" си с Тихомир, но след разговор с него остава още по-объркана.

Двамата участници в "Ергенът: Любов в рая" изминаха дълъг път дори и само за няколко дни във вилата в рая. След като Тихомир ѝ даде бяла роза на церемонията, Виктория все пак не е напълно сигурна в намеренията му. 

След дългата вечер на обрати, двамата се усамотиха, за да се опита тя да разбере повече за неговите представи за играта им.

"Какво ще отговорим на "Дали всичко е само игра", защото сто процента ще ни го зададат", пита го Виктория.

В отговор, тя получи дълго мълчание.

Искрен ли е Тихомир с Виктория?

"Понякога се чудя защо аз самата задавам въпроси, за които отговори отговори не съм готова да чуя", сподели пред редакторите участничката.

След като тя реши да прекъсне конфузния момент, Тихомир ѝ разкри:

"Не е игра, но нищо не е сигурно. Предстои да разберем."

Той продължи, че пред останалите ще казват, че е игра. Това притесни Виктория и тя остана объркана. Той остана хладнокръвен, но инфлуенсърката реши да остави въпроса за следващата сутрин, защото "утрото е по-мъдро от вечерта".

