Емоциите от церемонията на розата все още държат участниците. Виктория също не прави изключение. Тя не е сигурна в "уговорката" си с Тихомир, но след разговор с него остава още по-объркана.

Двамата участници в "Ергенът: Любов в рая" изминаха дълъг път дори и само за няколко дни във вилата в рая. След като Тихомир ѝ даде бяла роза на церемонията, Виктория все пак не е напълно сигурна в намеренията му.

След дългата вечер на обрати, двамата се усамотиха, за да се опита тя да разбере повече за неговите представи за играта им.

"Какво ще отговорим на "Дали всичко е само игра", защото сто процента ще ни го зададат", пита го Виктория.

В отговор, тя получи дълго мълчание.

"Понякога се чудя защо аз самата задавам въпроси, за които отговори отговори не съм готова да чуя", сподели пред редакторите участничката.

След като тя реши да прекъсне конфузния момент, Тихомир ѝ разкри:

"Не е игра, но нищо не е сигурно. Предстои да разберем."

Той продължи, че пред останалите ще казват, че е игра. Това притесни Виктория и тя остана объркана. Той остана хладнокръвен, но инфлуенсърката реши да остави въпроса за следващата сутрин, защото "утрото е по-мъдро от вечерта".

Целия им разговор - вижте в следващото видео.

