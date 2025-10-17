Виктория и Тихомир от "Ергенът: Любов в рая" провеждат разговор насаме, в който откровено си споделят емоциите, които изпитват един към друг. Вики се колебае как да подходи към него, докато той все още изглежда несигурен в мислите и намеренията си.

„Ти объркан ли си?“ – пита го директно Виктория. А той е категоричен, че няма объркване, но все още обмисля ситуацията. От своя страна Вики е убедена, че все още е твърде рано да се влюбва и че трябва да мине доста време, преди да предприеме по-сериозни действия. Междувременно двамата обсъждат другите участници и обмислят общи стратегии за оставане по-дълго във вилата на любовта.

Хубавите неща стават бавно

„Аз не искам разбито сърце“ – признава открито тя.

Дали всичко е игра или наистина Тихомир и Виктория ще се влюбят и ще запазят искрата помежду си – предстои да видим.

