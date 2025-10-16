„Ергенът: Любов в рая“ предлага винаги не само пикантни моменти и неочаквани емоционални и драматични обрати, но и много забавни и дори хапливи фрази. Неволно или не, участниците сякаш винаги знаят какво точно да кажат - и да направят шоуто още по-забавно.
Ето какво чухме в епизод 30 на романтичното риалити:
Габриела към Натали
„Мисли ти какво искаш. Никой след това няма да ти каже: Евала!“
Натали
„Смятам, че в рая се случват неща, които са въпрос на избор. Всеки ден е твой избор, който зависи само и единствено от теб.“
Радослав към Шермин
„Струва ми се прекалено надута, надменна, с много голямо самочувствие. И много изискваща. В реалния живот никога няма да изляза с такава жена, защото подобни неща мен ме отблъскват".
"На тази жена ѝ трябва мъж с много пари и който е малко непукист."
Радослав
"Не обичам да парадирам с финансови неща. Дори и да имам възможност."
"Човек трябва първо да си заслужи това, което иска. Не давам нищо наготово."
Шермин
"Постоянно съм обект на завист."
"Понякога се интересувам повече от себе си и говоря повече за себе си."
Габи за Шермин
"Мисли, че ѝ завиждам? Просто иска да ме хапе. Очевидно е слънчасала, не виждам друго обяснение."
"Шермин е супер! Днес среща с единия, утре с другия – пей сърце!"
"Тя просто привлича окото. Но когато я опознаят, бързат като дявол от тамян!“
Шермин за Виктория:
"Има мъже, които обичат обикновени жени."
Още - вижте във видеото:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK