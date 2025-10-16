„Ергенът: Любов в рая“ предлага винаги не само пикантни моменти и неочаквани емоционални и драматични обрати, но и много забавни и дори хапливи фрази. Неволно или не, участниците сякаш винаги знаят какво точно да кажат - и да направят шоуто още по-забавно.

Ето какво чухме в епизод 30 на романтичното риалити:

Габриела към Натали

„Мисли ти какво искаш. Никой след това няма да ти каже: Евала!“

„Смятам, че в рая се случват неща, които са въпрос на избор. Всеки ден е твой избор, който зависи само и единствено от теб.“

Радослав към Шермин

„Струва ми се прекалено надута, надменна, с много голямо самочувствие. И много изискваща. В реалния живот никога няма да изляза с такава жена, защото подобни неща мен ме отблъскват".

"На тази жена ѝ трябва мъж с много пари и който е малко непукист."

Радослав

"Не обичам да парадирам с финансови неща. Дори и да имам възможност."

"Човек трябва първо да си заслужи това, което иска. Не давам нищо наготово."

"Постоянно съм обект на завист."

"Понякога се интересувам повече от себе си и говоря повече за себе си."

Габи за Шермин

"Мисли, че ѝ завиждам? Просто иска да ме хапе. Очевидно е слънчасала, не виждам друго обяснение."

"Шермин е супер! Днес среща с единия, утре с другия – пей сърце!"

"Тя просто привлича окото. Но когато я опознаят, бързат като дявол от тамян!“

Шермин за Виктория:

"Има мъже, които обичат обикновени жени."

Още - вижте във видеото:

