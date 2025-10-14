Вече в продължение на няколко дни мъжете и жените са разделени. Тази „изолация“ поражда множество нови въпроси между двата пола, най-често за отношенията с половинките им.

„Орли, а ти притесняваш ли се дали Натали е поддала или ти е вярна“, пита Калоян.

Орлин отговори, че не се притеснява, въпреки това разделение. Той е наясно, че тя може да се влюби в друг, както и че вероятно няма да му е много приятно от този развой на събитията.

„Нищо не трябва да бъде прието лично“, продължи той.

Той сподели на момчетата, че ако двамата се разделят, той не би опитал с друга жена и че по-скоро би си тръгнал от предаването.

Натали също е на прицел от другите момичета в рая. Те забелязаха, че тя активно опознава новите момчета. Веднага възникнаха въпроси за сериозността на отношенията ѝ с Орлин.

Ана-Шермин се осмели да зададе директно въпроса дали Натали е в отворена връзка с Орлин. Натали веднага отрече, като поясни, че двамата имат чудесно разбирателство. Тя продължи, като обясни, че двамата просто не се ревнуват.

„Не съм сигурна точно как стоят нещата между тях и реално дали са се разбрали, че могат да комуникират с други“, споделя Ана пред камерите.

