Според момичетата близки до Ана-Шермин, е време тя да потърси нов любовен интерес. След като отношенията на Красимир и Киара започват да се развиват лека-полека, е време Шермин да продължи напред. С кого я сватосват участничките?

„Ана да се ориентира към Монтана“, предложи Габи.

Тя не срещна одобрение от Дениз и Кристина, защото Орлин все пак е обвързан с Натали, но тя продължи да таи надежди и влезе в ролята на Купидон.

„Те са от различни планети“, констатира Дениз.

Габи сподели, че остава реалист и не ги вижда като двойка в реалния живот, но смята, че все пак могат да опитат в рая.

„За мен те са двойка, която е абсурдна, защото Шермин иска да отиде на запад, а не на северозапад“, шегува се Дениз пред камерите.

Габи не се отказа, въпреки разговора с момичетата и отиде да говори директно с „кметския син“. Той обаче остане верен на гаджето си и също не одобри идеята за отношения с Ана. Той мисли, че с Шермин са „тотални противоположности".

„Орлин е толкова добро момче, дърпа се, въпреки че знае, че най-доброто за него е Шехерезада“, каза Габи.

Какво е мнението на Натали – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

