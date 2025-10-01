Една от двойките преживя вълшебни, романтични мигове. Хореографката Натали и музикантът Орлин се усамотиха сред природата, далеч от шума и дрязгите. Двамата прекараха време заедно, и дори обсъдиха предходните си връзки.

Двойката имаха възможността да прекарат време сред природата и то в компанията на порода коне, едни от последните от представителите им в света. Те успяха да се порадват на чара на миниатюрните коне, като дори се опитаха да ги разходят, но те не бяха приятелски настроени към влюбените.

Натали и Орлин продължиха срещата си насаме, в прегръдките си, като си размениха и няколко целувки.

„Харесва ми, че не бързаш, че ми даваш време и пространство“, каза очарователната блондинка на своя избраник и го целуна, а той хвана китарата и изпълни "Purple Rain" на Prince само за нея.

Тя не пропусна и да го попита за неговите бивши приятелки. За предишните си връзки той сподели, че е бил лъган и предаван, и често е оставал предаден. Орлин продължи, като каза, че предходните му взаимоотношения са били предимно с по-възрастни жени.

Въпреки че хореографката е по-млада от него, той е категоричен:

„Тя е доста зряла за възрастта си и даже бих казал доста по-зряла от някои от жените, които са на по-голяма възраст в къщата.“

Натали му призна, че дори и в миналото си, винаги е търсила сериозни взаимоотношения и че 2 пъти са ѝ предлагали брак, още преди да навърши пълнолетие.

Как завърши срещата им и коя песен изпълни Натали а Орлин – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK